Consejos de OctaFX para comenzar a operar en Forex Trading

La industria financiera engloba varios tipos de negocio que juegan un rol vital en la economía mundial. Es vasta e incluye compañías que se comprometen a dar servicios como préstamos, inversiones, seguros, trading, manejo de activos, cuentas, y Foreign Exchange (mercado de divisas). Debido al extenso y diverso panorama del que la industria se compone, ofrece un amplio rango de profesiones, opciones de inversión y trading específicamente para millenials e inversionistas potenciales.

¿Qué es Foreign Exchange?

El mercado de Foreign Exchange es simplemente el comercio (o trading) de divisas. Uno de sus aspectos más significativos es que no existe un mercado central para realizarlo. Por lo tanto, se lleva a cabo electrónicamente OTC (Over the Counter) o en español, mercados extrabursátiles lo que permite que el mercado pueda ser extremadamente activo o inactivo a cualquier hora del día con precios que oscilan de un momento a otro.

Existen tres formas en las que las personas, corporaciones e instituciones comercian con Forex: El mercardo forward (mercados a plazo), el spot market (mercado al contado) y el futures market (mercado de contratos futuros). Mientras que el spot market es el más popular dentro del Forex Trading, los futures y forwards markets tienen más popularidad con compañías que buscan una cobertura de riesgos de Forex en una fecha particular en el futuro. Si se trata de ser más específico, en el spot market, las divisas son compradas y vendidas al precio en el que están al momento, por el contrario, los futures y forwards markets incluyen contratos que demandan un tipo particular de divisa.

Inicialmente, la industria exige competitividad y afrontar retos para poder participar, especialmente si es en Forex Trading. Por otro lado, también puede significar un arduo trabajo el asegurar un canal de ingreso, sin embargo, el esfuerzo puede brindar grandes recompensas a lo largo de tu vida. Exploremos una breve lista de tips básico para personas que buscan una posición en el mercado y hacerse un lugar en la industria del Forex Trading.

1.El conocimiento, tu mejor aliado

Es innecesario contar una maestría en finanzas para comenzar a experimentar en la industria del Forex Trading sin embargo es fundamental contar con un sólido conocimiento del mercado. Cabe mencionar que la prisa no es buena consejera en esta materia, con el tiempo, investigación, observación del comportamiento del mercado y tendencias podrás aprender a través de la experiencia del día a día a contemplar los diferentes escenarios que pueden suceder. Llegará el momento en que la inversión sea exitosa y haya un beneficio. No sólo reforzará tu inversión también te brindará conocimiento sobre la terminología en este ámbito financiero.

2. Asesórate con un Broker confiable y con buena reputación en la industria

Asesórate con un Forex Trader con buena reputación y confiabilidad: Como bien dice el título este es un punto muy significativo de tu comienzo en el Forex trading. Asegúrate que el bróker esté registrado y que cuente con una buena reputación en el mercado. Una buena opción es confiar en OctaFx ya que provee a los principiantes en la industria de un mentor calificado y una guía para triunfar en esta aventura financiera llamada Forex.

3.- La prisa es una mala consejera:

¡No te apresures!... aprender una nueva habilidad lleva su tiempo. Lo mismo aplica para el trading, empieza por invertir con sumas pequeñas y menos riesgosas. O mejor aún, comienza tu aventura de forma inteligente en el trading a través de una demo account como la que ofrece OctaFX. De esta forma puedes probar y ganar experiencia en tus operaciones sin arriesgar tus fondos actuales. Recuerda que el éxito instantáneo no existe. Como bien diría William Eckhardt, uno de los traders más famosos conocido como el maestro del trading: “No pienses que hará el mercado, no tienes control alguno. Piensa que harás cuando llegue ese momento”, esta idea refuerza lo importante que es el conocimiento más allá de observar los valores de las pantallas “un error muy común que cometen los principiantes” señala Eckhardt que sugiere que la experiencia es la gran maestra ante cualquier escenario.

4.- Emociones bajo control:

Es crítico que dejes a un lado el estrés, nerviosismo, cambios de humor o problemas personales bajo durante el trading. Las decisiones deben ser ejecutadas de forma racional además y operar bien informado bajo cualquier caso, un plus que da el aprendizaje. David Ryan, uno de los traders más reconocidos a nivel mundial y autor del libro “Momentum Masters: A round table with super traders” comenta en su obra: “El consejo que le doy a cualquiera es aprende de tus errores, es la única manera en la que puedes convertirte en un trader exitoso”.