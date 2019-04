Construcción de Santa Lucía iniciará en junio, no el lunes: AMLO

Que siempre no; que la construcción del aeropuerto ✈️ de Santa Lucía no empieza el lunes, sino hasta junio para que “sus adversarios” no reclamen porque no hay declaratoria de impacto ambiental, dice el presidente. Que ya se hizo una “consulta” y que todos están de acuerdo. pic.twitter.com/JXuLXM3uru