Ciudad de México.- Debido al gasto que se hizo para la Consulta Popular 2021, diputados del PAN y PRD consideraron fue un fracaso y un desperdicio de recursos.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez opinó que los ciudadanos decidieron no participar porque tuvieron claro que para llevar ante la justicia a quienes presuntamente cometieron delitos en el pasado, no era necesario gastar más de 500 millones de pesos en una consulta.

La actitud de las y los ciudadanos fue ejemplar. No es que no tuvieran interés en un ejercicio de democracia participativa, sino que desde el principio quedó claro que el fin no era aplicar la ley, sino usar la consulta como una estrategia con fines políticos. No acudir a las urnas fue también decir no a la manipulación", expresó.