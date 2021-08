Ciudad de México.- La Consulta Popular 2021 que se llevó a cabo este domingo, costó 528 millones de pesos, por lo que partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron el gasto.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, también publicó un mensaje en el que reitera su postura de considerar que la consulta popular es una simulación.

La consulta popular que hoy se está llevando a cabo es una simulación y no la búsqueda de justicia. Las autoridades están obligadas a investigar y combatir los posibles actos de corrupción cometidos por un ex presidente o cualquier ciudadano. La justicia no se consulta, se aplica", tuiteó Castañeda.