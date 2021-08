Por Catalina Reyes

Guanajuato.- La votación para legitimar o no el Contrato Colectivo de Trabajo de la planta de General Motors de Silao es un proceso ultra vigilado por un “ejército” de observadores de tres diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Desde el 6 de julio han estado ahí de manera permanente 20 inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Y desde hace unos días se sumaron observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional Electoral (INE), entrevistando a los trabajadores.

Los tres grupos permanecerán ahí hasta el día de las votaciones, a realizarse el 17 y 18 de agosto, en el cómputo de votos y hasta que “se canten los resultados”.

En entrevista con AM Esteban Martinez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dijo lo anterior y explicó que la presencia de los observadores, es parte del plan de reparación solicitado por Estados Unidos a México en el marco del T-MEC, y que fue casi el mismo que había establecido la STPS previamente.

El 20 y 21 de abril pasado, una parte de la consulta de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de General Motors con el Sindicato Miguel Trujillo, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se realizó sin ningún contratiempo.

Sin embargo antes de que concluyera, el material de votación, que se encontraba en resguardo del sindicato, apareció destruido, otro vulnerado, es decir, se inutilizó.

Así que los inspectores de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social ordenaron suspender la consulta.

Evitan que haya coacción o amenazas

Esteban Martinez explicó que los inspectores de la STPS han preguntado a los trabajadores si no han recibido amenazas o intimidaciones y garantizando que no exista coacción. Esto lo hacen en los tres turnos.

Estos inspectores han levantado más de 6 mil entrevistas, le preguntan a los trabajadores si han sido objeto de algún acto de intimidación o de violencia".

“En general no tenemos reporte de que existan actos de intimidación.

“Hemos recibido alguna información que hemos notificado al sindicato que corrijan, acciones que pueden ser buenas que parezcan malas”.

Por ejemplo, reuniones donde discuten la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, donde les comunican las características del mismo y del proceso de validación.

La Secretaría del Trabajo les informa que el sindicato debe comunicar la información muy neutral.

Al preguntarle sobre si de esas entrevistas han recibido reportes por parte de los trabajadores de intimidaciones o amenazas, Martínez dijo que “se han recibido algunos indicios que estamos investigando, no es una situación generalizada.

Investigamos, pero vemos que muchos son rumores, mucha es información propagandística, pero estamos ahí presentes, vigilando".

“Dentro de las entrevistas han surgido algunas expresiones, como en todo proceso electoral, ha habido información sobre el sí, sobre el no, mucha propaganda. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de garantizar que la información no sea falsa, no sea engañosa”.

Se han repartido más de 7 mil folletos informativos en la planta.

“Ha sido una labor muy ardua, para que todos los trabajadores conozcan sus derechos, esta campaña ha tenido mucho éxito. En este folleto les informamos que el voto es personal, directo, libre y secreto y las consecuencia de la legitimación o no”.

Los folletos incluyen número de correo electrónico y teléfono para que puedan presentar quejas y puedan llamar a la Secretaría para solicitar más información.

