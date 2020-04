Contener homicidio doloso ha sido complicado: Durazo 

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el mes de marzo hubo un incremento de homicidios dolosos llegando a 3 mil casos en el País.

En cifras absolutas de enero a marzo del 2020, Guanajuato presenta mil 163 homicidios dolosos, seguido del Estado de México con 760, Michoacán con 680, Chihuahua con 638, Baja California con 627 y Jalisco con 528 casos.

Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango son los estados que menos asesinatos presentan.

Durazo destacó a Sinaloa entre los estados con menos homicidios.

En la tasa por cada 100 mil habitantes lideran Colima, Guanajuato y Baja California las cifras.

El Secretario habló de otros delitos como el robo de vehículos, el cual aseguró que tiene una baja importante.

El Estado de México lidera la lista de robos con 9 mil 296, le siguen Jalisco, Baja California, Puebla y la CDMX.

Los estados que menos robos reportan son Yucatán, Campeche, Nayarit y Coahuila.

Es una cifra que va, afortunadamente de manera sensible a la baja, lo cual no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados, mientras haya un secuestro tenemos las autoridades un reto en materia de seguridad", sostuvo.

Respecto a feminicidios, el Secretario informó que el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y la CDMX son las entidades que encabezan la lista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la violencia en el País fue una herencia recibida de administraciones pasadas.

No hemos podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa porque no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida, y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no, son seres humanos", aseguró el Mandatario.