Continuarán 'puentes largos' al menos un año en apoyo del turismo: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los "puentes largos" permanecerán al menos un año más con el objetivo de ayudar al sector turístico para enfrentar el impacto económico que ha generado la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que fue Miguel Torruco, secretario de Turismo (Sectur), quien le pidió a nombre de los empresarios de la rama turística el que estos puentes continuaran.

El mandatario indicó que el sector turístico fue una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia al registrar un considerable número de pérdida de empleos.

Entonces dijimos no, vamos a recordar nuestra historia porque no podemos olvidar de dónde venimos y entonces ahora, por esta circunstancia especial y para apoyar al turismo, que fue de las actividades económicas más afectadas, donde más pérdidas de empleo ha habido, de 20 millones 500 mil empleos... mi cálculo optimista, porque no soy pesimista, es que se van a perder 1 millón, bueno los técnicos van a decir que no, como los pronósticos de la caída de la economía, los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más bueno realistas que los del Fondo".