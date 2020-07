Contradice López-Gatell a Esteban Moctezuma, federación no hará obligatorio uso de cubrebocas

CDMX.- Nuevamente las autoridades de Salud volvieron a desdeñar el uso obligatorio del cubrebocas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el gobierno federal no hará obligatorio el uso de cubrebocas.

Sin embargo, desde el pasado 26 de julio, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, explicó con un video de UNICEF porqué será obligatorio usar el cubrebocas al regresar a clases, incluso cuando el semáforo esté en verde.

El video explica que el lavado de manos con agua y jabón, la distancia social y el uso de cubrebocas son medidas sanitarias eficaces contra el contagio del Coronavirus.

Ante ello, el subsecretario de Salud aseguró que el cubrebocas solo es una medida auxiliar, pero, sobre todo, en lugares cerrados.

No lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el Gobierno de México, eso no quiere decir que no lo recomendemos", señaló.