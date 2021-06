Contrata México 35 millones de vacunas CanSino con ‘empresa inexistente’ en Suiza

Ciudad de México. Lo que en su momento fue un discurso de alegría y esperanza, hoy en día se han convertido en otro problema para el canciller Marcelo Ebrard.

Y es que el 9 de diciembre del 2020, Ebrard publicó en su cuenta de Twitter que se firmaba un gran acuerdo de compra de 35 millones de dosis de vacunas chinas Cansino Biologics contra el COVID.

El acuerdo se firmaba entre el fabricante chino, el gobierno mexicano y una tercera compañía suiza, Latan Pharma Innovative Ventures, una empresa a la que se descubriría que al momento de firmar aún no había sido constituida, esto de acuerdo al registro público corporativo de Suiza.

Y ahí es donde comenzaría lo que puede ser un gran problema para el gobierno de México y que en un reportaje publicado por Univision.com se daría a conocer que realizaron este acuerdo con una empresa inexistente.

“Literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades. Pudieron crearla o no crearla después. Es completamente irregular que –aún en una situación de emergencia– tú firmes con una empresa que no ha sido creada”, fue lo que comentó Lourdes Motta, abogada corporativa especialista en contratos de salud.

Las vacunas CanSino fueron aplicadas en varios estados, entre ellos Guanajuato.

Asimismo, en el reportaje se destaca que se consultaron a expertos y señalaron que el contrato con Latam Pharma pone en desventaja al gobierno de México, porque como fue firmado en Singapur, no se establecen responsabilidades de Cansino en caso de que haya algún problema en la entrega de las vacunas.

Asimismo, se explicó que el hecho de que se firmará en ese país no se ofrecen garantías para que los contratistas cumplan sus obligaciones de entrega de las vacunas, además de que el acuerdo no deja en claro cuál es el papel de Latam Pharma o su finalidad, solo se presume que la empresa sería la encargada de envasar y terminar las vacunas en suelo azteca.

Destapan sospechas de empresa inexistente

En el reportaje también se aclara que Latam Pharma está hoy en día compuesta por dos empresas suizas cuyos socios para destacaron son Guy Jean Leon Savoir García, un empresarios farmacéutico mexicano; y Luis Doporto Alejandre, un abogado mexicano el cual ya ha sido multado por el gobierno de México en el 2020, meses atrás de firmar el acuerdo, por haber participado en un esquema de simulación de competencia entre empresas de distribución mexicana.

Es decir, Luis Doporto ya tenía un historial no agradable para las autoridades mexicanas.

Para colmo se dio a conocer que la firma Latam Pharma esta compuesta de solo 4 empleados y la cual tiene su domicilio en Zug, Suiza. Además, se constituyó con un capital social de poco más de 100 mil dólares.

Esta parece ser solo una empresa de papel, sin operación propia y sin una participación real en el suministro de las vacunas al gobierno de México”, fue lo que dio a conocer Paulo Diez, un abogado que ha trabajado y denunciado varios casos de corrupción en compras públicas en México.

También se dio a conocer que el acta de creación de esta empresa fue el 10 de diciembre de 2020 y su registró el 22 del mismo mes, es decir, después de la firma del contrato con CanSino y México.

Asimismo, en el reportaje se destaca que el abogado Doporto, fue también incluido en el registro de Latam Pharma como presidente del Consejo de Administración, pero jamás apareció públicamente en ninguna de las noticias del arribo de las vacunas CanSino a México.