Cordura debe prevalecer, pide extesorera de EU Rosario Marín

Ante las decisiones sin medir consecuencias por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, "la cordura debe prevalecer", externó la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín.

En su visita a León, Guanajuato, para el Segundo Congreso Internacional de Derecho, la doctora en derecho fue cuestionada sobre la reciente imposición de aranceles a productos mexicanos por parte de Donald Trump.

Esto no le ayuda al comercio internacional, no le ayuda al consumidor de Estados unidos, todos estos aranceles al único que perjudican es justo al consumidor estadounidense, desafortunadamente creo que el presidente de Estados Unidos no entiende eso”, añadió la ex tesorera estadounidense.