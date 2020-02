Coronavirus no es terrible ni fatal: AMLO

CDMX.- Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en el País, el presidente López Obrador pidió a los mexicanos estar tranquilos, pues la enfermedad no es "terrible" ni "fatal".

Asimismo, insistió en que el Gobierno está preparado para enfrentar el virus.

El Mandatario aseguró que se estará informando oportunamente a la población sobre la situación del COVID-19 para evitar psicosis.

Vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que no haya una psicosis colectiva de miedo o de temor porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad", comentó.