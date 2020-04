Corren del barrio a enfermera y su hija por temor a Covid-19

Argentina.- Una enfermera y su hija fueron corridas del barrio por los vecinos debido que tenían temor a que ella los contagiara de coronavirus (Covid-19), la víctima sufre amenazas y asegura que cada día es peor cuando llega a su casa debido a los ataques.

Debido a la contingencia por coronavirus, el personal médico se ha visto afectado en lugares públicos, pues se teme que propaguen la enfermedad, desde aventarles café hirviendo hasta huevos en el uniforme es de lo que han sido víctimas.

En esta ocasión, no fue en un lugar público, sino en el barrio en donde una enfermera habita con su hija, pues al llegar a su hogar encontró un cartel en donde le exigen que se vaya del barrio, pues ellos temen contagiarse de coronavirus.

La víctima compartió una publicación en redes sociales en donde expresa su inconformidad, pues asegura que estas personas no entienden que ella solo está cumpliendo con su trabajo, pues cuida a las personas sanas y enfermas.

Así mismo, comentó que no era posible que sus vecinos fueran a juntar firmas para que ella se fuera del barrio, pues esa era su casa, además aseguró que estas personas son cobardes pues no se lo informan directamente, sino por medio de amenazas.

Pido al o los/as personas que les molesta mi profesión que dejen la cobardía de lado y me digan a un metro y medio de mí cuál es el problema, qué tienen conmigo, hasta ayer me lo tomé como de quien viene y le resté importancia pero hoy ya me está empezando a molestar y voy a llevar esto a la justicia y tendrán que ser citados uno por uno de los vecinos a declarar. Estas son amenazas, a mi niña y a mi y eso no lo voy seguir tolerando”, se puede leer en la publicación.