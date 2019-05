Corrupción es una enfermedad y debe atenderse con terapia, dice AMLO

CDMX.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que los corruptos "están enfermos" y es necesario crear una asociación para darles terapia.

"Hago un llamado a todos para que se vea así, es una enfermedad y hacer terapias para reincorporar a mucha gente. Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que sólo siendo buenos podemos ser felices", dijo.

El presidente también justificó que haya molestia en contra de su gobierno, debido a la corrupción que dijo percibir.

Las redes sociales han cumplido una función muy importante en la transformación de la vida pública. Conferencia en vivo. https://t.co/ymrZlABjCQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de mayo de 2019

"Cuando decía que no tenían llenadera, no imaginé hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción. El Gobierno era de ellos, había pulpos en todas las secretarías metidos, haciendo negocios al amparo del poder público. Entiendo que haya molestia. Hay incluso, los que están mero arriba, los machuchones, nomás que ellos no salen a manifestarse, pero no les gusta", enfatizó.