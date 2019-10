Corrupción está bajo control.- AMLO

Puebla.- La corrupción está bajo control y no le preocupa, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin en el Hospital Rural del IMSS de Zacapoaxtla, Puebla.

La corrupción está bajo control y no me preocupa, porque depende mucho del ejemplo que se da arriba”, dijo en el segundo hospital que visitó este día en Puebla, tierra de Manuel Bartlett, titular de la CFE, exhibido en su riqueza inmobiliaria y empresarial que no reportó.