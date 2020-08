Costará vacuna menos de 25 mmdp, será para todos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna contra Covid-19 que se producirá en el País será para todos y representará un costo menor a los 25 mil millones de pesos estimados.

López Obrador advirtió que en la distribución del biológico será general y no debe haber preocupación entre los grupos vulnerables, pues no se quedarán al final.

En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no, nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantía a todo nuestro pueblo, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres", dijo.