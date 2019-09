Creaba huertos para quitarle espacio a narcos y lo asesinan

Veracruz.- Un agronomo recién graduado de la Universidad Veracruzana y que formaba parte de un colectivo destinado a buscar terrenos baldios para convertirlos en huertos fue asesinado el pasado siete de septiembre.

Su nombre era Benjamin y luego de recibir varios impactos de bala se convirtió en una víctima más en Xalapa. Luego del lamentable hecho la Universidad Veracruzana (UV) lamentó el asesinato del joven recién graduado y reclama a las autoridades la violencia generalizada que vive la comunidad universitaria.

En los últimos tres meses, han sido asesinados tres estudiantes de agronomía: Luis Enrique Pérez Cortázar, Víctor Ildefonso Jaime Gómez y Arturo Benjamín Rodríguez Altamirano:

Los asesinatos de Benjamín, Luis Enrique y Víctor son una muestra más de la descomposición en la que estamos como sociedad. No debemos acostumbrarnos a esta violencia, no debemos ver como algo normal las cosas que pasan. Como Universidad Veracruzana y como Facultad de Ciencias Agrícolas pondremos todo nuestro empeño en crear un mundo más sano, menos violento, más vivible. No queremos más hijos nuestros muertos.”