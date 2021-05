España. Un guardia civil de España salvó a un bebé de haberse ahogado. La foto de Juan Francisco Valle (Juanfran), que además se ha viralizado, confirma la crisis que el país peninsular atraviesa por la ola de migrantes que intenta llegar a Europa.

El pequeño, que podría tener dos meses, estaba helado y se encontraba atado a la espalda de su madre, que trataba de llegar a la costa española.

Hasta ahora, el guardia civil de 41 años no sabe si el bebé que rescató, “rígido, blanco”, es un niño o una niña. Tampoco “si estaba vivo o muerto, no gesticulaba”, cuando lo sacó del agua, confesó al diario El País. No obstante, fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el pequeño está a salvo, aunque no revelaron dónde ni en qué condiciones se encuentra.

Juanfran, es uno de los ocho miembros que componen el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Ceuta, lleva casi dos días enteros en el agua rescatando a migrantes.

“Hemos dormido ocho o 10 horas en total desde el domingo”, aseguró.

“Nuestro trabajo habitual consiste en recuperar cuerpos de muertos en las aguas, ya sean del mar, de un pantano o de un río. Pero en esta ocasión teníamos que rescatar a personas vivas, de todas las edades, en todas las condiciones, y discriminar entre tanta gente en el agua quién requería más urgentemente nuestra ayuda”, explica.

“Agarramos al bebé, estaba helado, frío, no gesticulaba”, relató conmovido.

Fuentes del instituto armado notificaron que sus agentes “llevan sacando niños, mujeres, jóvenes, personas mayores...” desde la madrugada del lunes.

Con información de El País