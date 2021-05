Cristina Villaseñor Aguilar, Compradora, Profesional y Mamá

Guanajuato.- Cristina Villaseñor Aguilar se considera una apasionada de las compras.

A simple vista pareciera ser normal, pues a quién no le gusta hacerlo, sin embargo en el caso de la encargada de compras de Würth Elektronik y Presidenta del Comité de Compras del Cluster Automotriz del estado de Guanajuato se trata de adquirir de forma eficiente servicios y productos con altos estándares de calidad que pueden venir desde la entidad o cualquier parte del mundo.

Egresó de la primera generación de la Universidad De La Salle Bajío en Comercio Internacional, el ser desde pequeña extrovertida, inquieta y curiosa le permitió en su juventud ser una estudiante siempre interesada en aprender más, sobre todo de aquello relacionado con los negocios internacionales y la logística.

Su paso como estudiante por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) se convirtió en una buena escuela para conocer parques industriales, sectores de la manufactura y la llegada después de 20 años de General Motors de las primeras firmas de proveeduría y posteriormente las armadoras de vehículos.

En 1996 participé como practicante en la Cofoce, siempre me interesó saber sobre las leyes aduaneras, políticas comerciales, y recuerdo aquellas primeras intenciones de Inversión Extranjera Directa a Guanajuato, así como los recorridos a aquellos primeros parques como el Apolo, Castro del Río. Mientras que Guanajuato Puerto Interior aún era un proyecto.

Comentó que fue justamente en esas experiencias en el extranjero que creció su interés por saber más de las empresas extranjeras y su forma de trabajar.

Su experiencia en tres arranques de importantes compañías extranjeras en Guanajuato como Plasticonium, Orbis y la propia Würt Elektronic más que causar nerviosismo, se ha percatado que gusta de esa adrenalina y aprendizaje que genera el comenzar las cosas desde cero, buscando siempre su consolidación.

Recordó que hace 20 años en el ramo automotriz ya hacían outsourcing y existía un importante nivel de tecnología para procesos de licitación con un software.

Era súper vanguardista, propuesta como bolsa de valores, porque para comprar no es solamente precio, sino analizar la capacidad de producción económica para mantener ritmo de producción, para no detener suministro, calidad, servicio post venta todo en un marco de tecnología”.

Su rol de madre de familia y esposa es peculiar pues tiene un hijo de 15 años llamado Mauricio que tiene una mamá compradora y un papá vendedor.

Aseguró que cualquier persona puede comprar, pero no cualquiera tiene una metodología que le permita ganar a su empresa y al proveedor.

Se requiere cierta experiencia, profesionalización, no nada más es llegar y apretar al proveedor y dejarlo tirado. Mucho menos en estos momentos que no ha sido nada sencillo el mantener compradores, proveedores, la logística inestable; sin duda esto va marcar un antes y después del cómo funcionarán las compras en sectores como el automotriz”.

Compartió que uno de los momentos más complicados de su vida lo vivió profesionalmente el año pasado.

“Ha sido el momento más complicado. Cambió todo, había mucha incertidumbre, de un día a otro varios proveedores cerraron, otros más ya no podían entregarte y había que buscar rápidamente otro proveedor en cualquier otra parte del mundo, los costos cambiaron, la forma de hacer las cosas también”.

Me gusta comprar, me gusta buscar nuevos proveedores, ir de la mano en su formación, iniciar nuevos retos como el que hemos comenzado en cuanto a los componentes para vehículos híbridos y eléctricos, me apasiona mucho mi trabajo”, Cristina Villaseñor, encargada de compras de Würth Elektronik y Presidente del Comité de Compras del Cluster Automotriz del estado de Guanajuato (CLAUGTO).