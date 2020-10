Critica AMLO intromisión de agencias de EU en México en el pasado

México.- Luego de que ayer iniciara la primera audiencia en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que se presenten las pruebas, pero criticó la intromisión de agencias de Estados Unidos en México, como la DEA.

El Ejecutivo exhortó a hacer una reflexión y autocrítica, y acusó que esta agencia estaba en años anteriores “metida completamente en la Secretaría de Marina (Semar)”.

En reunión con medios, después de presentar los avances del programa ‘Sembrando Vida’ en esta comunidad, el Ejecutivo federal manifestó que no se debe de permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solo corresponden a México, pero agradeció que el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, brinde apoyo a México en el tema de seguridad, pues señaló que “nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia”.

Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo en la introducción de armas del operativo ‘Rápido y Furioso’ que fue una propuesta, un diseño, aplicada desde Estados Unidos. ¿Por qué sólo se acusa y se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México? Porque sin duda, ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían, claro se lo permitían”.

Claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe de permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponde a los mexicanos. No se cuidó la soberbia de nuestro país, y ahora es distinto”.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el presidente López Obrador señaló que la DEA estaba “metida completamente” en sexenios pasados en la Secretaría de Marina.

Le agradezco al presidente Donald Trump porque cuando hemos tenido problemas difíciles, me ha hablado para decirme: ‘te envío ayuda, les apoyamos’ y le he dicho: ‘gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos’, sin injerencia. Claro, él no lo hace en el plan de quererse meter en México, de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, cooperar, pero es importante decir que México es un país independiente, soberano.