Critica Gobernador de Tamaulipas descalificar uso de cubrebocas 

CDMX.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entró hoy a la polémica por el tema del cubrebocas, tras criticar las recomendaciones del Gobierno Federal de no fomentar el uso para frenar los contagios de coronavirus, ya que señaló esa terquedad ha causado graves daños al país.

Y lamentablemente el gobierno central sigue con esa obsesión que tanto daño le ha hecho al país de decirles no, no hay necesidad de usar cubrebocas, cuando todo el mundo ya lo está recomendando, cuando la máxima autoridad en materia de salud en el mundo, los especialistas, lo están recomendando y aquí en una actitud irresponsable por una necedad y terquedad, estamos teniendo serios problemas", cuestionó en conferencia.

Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Hugo López Gattel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, le recomienda no usar cubrebocas porque no es indispensable.

Al respecto, García Cabeza de Vaca precisó que resulta penoso el señalamiento del jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, a México por la mala situación de la pandemia de coronavirus en el País.

El Mandatario advirtió que a nivel nacional se registra un rebrote del virus, lo que ha complicado la situación de los Estados.

Por parte de nuestros vecinos del Norte (Estados Unidos), también se han complicado mucho, sigue siendo el epicentro de la pandemia del mundo, está del otro lado de la frontera no solamente en California, Nueva York y la Florida", subrayó.

El sur de Texas, dijo, se ha convertido en una seria amenaza para Tamaulipas, ahora que inicia la temporada fuerte del arribo de paisanos.

Dijo que reforzarán los filtros sanitarios en los cruces fronterizos del Estado, con el fin de evitar que quienes ingresen sean revisados y cumplan con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, del gel antibacterial y la sana distancia.

Son muchos cruces fronterizos y tenemos que asegurar que todas las personas que pasan por ahí, bueno pues estén verificadas, que no tengan viajes no esenciales, pues hacerles ver que no hay necesidad", añadió.