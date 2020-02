Crucero sí arribará en próximas horas a Cozumel 

Quintana Roo.- La Secretaria de Turismo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que el crucero que fue rechazado en Jamaica e Islas Canarias sí arribará a la isla de Cozumel.

En entrevista con Milenio TV, la funcionaria estatal dijo que a pesar de que existe un pasajero con supuesto diagnóstico de coronavirus, ya se aplicaron los protocolos epidemiológicos correspondientes.

El diagnóstico de este pasajero es influenza, está ya en tratamiento desde hace un par de días se encuentra en etapa de revisión", aseguró.

No cumple con la definición operacional de coronavirus", señaló.

Por este motivo, dijo que no representa ningún riesgo para la población mexicana.

La embarcación de firma ítalo-suiza MSC había ya informado que ninguno de sus pasajeros tenía Covid-19 y negó que haya estado en países con coronavirus como China, Corea del Sur e Italia.

Aguirre Crespo confírmó que el crucero no estuvo en Italia u otra nación con síntomas de coronavirus.

Uno de los temas que se deben de cubrir es que haya tenido estancia en la región asiática, de tal manera que eso ya nos hace llamar la atención, esos pasajeros no tienen ese antecedente", señaló.

Aunque reiteró que no hay riesgo para la población mexicana e internacional, dijo que la seguridad de que no haya contagios al 100% no está garantizada.

Siempre vamos a estar con la posibilidad de tener algún caso", aclaró.

