¿Cuántas personas serán excarceladas con la amnistía?

CDMX.- Alrededor de 6 mil 200 personas serán excarceladas con la Ley de Amnistía que aprobó la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, pidió al Senado aprobar la ley sin modificaciones, pues actualmente está en minuta.

Sánchez Cordero negó la crítica de los partidos políticos de oposición, que afirman que con la nueva ley serán liberados 300 mil delincuentes, pues, dijo, la población penitenciaria total del País no alcanza esa cantidad.

¿Quién los liberará y a quiénes?

La funcionaria aclaró que será un juez el que determine el otorgamiento o no de la amnistía.

Dijo que entre las personas beneficiadas serán mujeres procesadas por el delito de aborto, así como personal médico, comadronas, parteras u otro personal que incurran en el delito de homicidio en razón de parentesco.

Otros beneficiados serán los que cometieron robo simple, siempre y cuando haya sido sin violenciay la pena no amerite más de cuatro años de prisión. También contra la salud, específicamente traslado y consumo, cuando no supere la cantidad de dosis máxima autorizada y no tenga como fin la venta o distribución, así como el delito de sedición.

También serán liberados primodelincuentes, personas en pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad y con discapacidad, cuando se trate de indígenas o afroamericanas o que hayan sido obligadas por la delincuencia organizada.