CDMX. Con la finalidad y argumento de que los cigarrillos y cigarros electrónicos lleguen a los menores de edad (niños y adolescentes) la administración de AMLO dio a conocer que va contra las tabacaleras de país así como evitar el uso de los vapeadores.

Fue el mismo, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell quien el pasado jueves 18 de marzo cuando instruyó a los diputados federales de Morena que forman parte de las comisiones de Salud y Economía para que decreten en la próxima reforma antitabaco que está por dictaminarse a que haya espacios 100% libres de humo en todo México.

Asimismo, sugirió que las cajetillas ya porten etiquetados neutros, para proteger a los niños y adolescentes de la publicidad engañosa.

A través de una publicación en El Universal se dio a conocer que López-Gatell había pedido a los diputados federales de Morena regular su uso y restringir completamente la importación de cigarros electrónicos.

Asimismo, el funcionario reconoció que la administración de la 4T no tiene la filosofía de prohibir para cancelar el consumo de los vapeadores.

“Lo que quiero dejar muy en claro es que la perspectiva no es prohibir, porque no hay resultado en la historia de la salud pública que prohibir sea un mecanismo efectivo, pero cuando se habla de regulación o de restricción estamos hablando de los contextos; por ejemplo, del comercio o de la importación, como sujetos obligados de la acción normativa regulatoria o legislativa, no a las personas”, comentó López-Gatell a los diputados.

Lo enfrenta morenista

Tras dar a conocer esta iniciativa a los diputados federales, fue el mismo diputado morenista de San Luis Potosí, José Ricardo Delsol quien criticó a López-Gatell por caer en comentarios contradictorios al decir que ‘la política del gobierno no es prohibir, pero si sugiere al presidente que prohíba la importación de vapeadores y también su venta, lo que originaría que los consumidores lo adquirieran en el mercado negro.