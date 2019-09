Cuauhtémoc Blanco manda a los criminales a darse balazos al cerro

Cuernavaca, Morelos.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco instó a grupos delincuenciales que "pelean la plaza" en Morelos a sacar sus cruentos enfrentamientos de las ciudades y llevarlos a los cerros, en referencia al asesinato de cinco hombres en la central camionera Estrella de Oro, perpetrado el pasado lunes.

Así, endureció su crítica hacia la delincuencia organizada y afirmó que sus integrantes no tienen por qué estar aquí.

Además, el mandatario estatal recordó que cuando era joven, le decían que había grandes cárteles que no se metían con la gente, pero ahora él ve que van contra la ciudadanía.

El mandatario también fue más contundente en atribuir la herencia de la violencia en Morelos a la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu.

El gobernador anterior arregló con un grupo criminal, nosotros no.

¿Con quiénes pactaron?, le preguntaron los reporteros.

Más adelante, declaró que la educación que recibió en casa lo llevó a no relacionarse con grupos delincuenciales, a pesar de haberse criado en el barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México.

Por el multihomicidio de cinco hombres, en las que las víctimas están presuntamente relacionadas con el crimen organizado, el gobernador mandó un mensaje a los grupos criminales.

Y dijo que aunque estén buscando la plaza, desconoce si están mal de sus facultades mentales, no tienen corazón para ejecutar a otra persona como lo hacen, destazar a otro ser humano.

Yo no concibo siquiera la idea de hacerle daño a alguien más de esa manera. Mi mamá me educó a ser un buen chavo y a no meterme con gente mala, porque luego pasan cosas, ejecuciones y ejecuciones.