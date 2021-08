La Habana, Cuba. – En más de cinco décadas, por primera vez, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas, contratar empleados y acordar salarios, medidas de apertura económica pospuestas por años y que finalmente llegan en momentos críticos en la economía de la isla.

En la Gaceta Oficial, las autoridades dieron a conocer un paquete con una veintena de normas y resoluciones que organizan el trabajo independiente del Estado, incluido el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mpyme), que fueron eliminadas en los 60’s mientras crecía el sistema centralizado y socialista influenciado por la antigua Unión Soviética.

Pero a partir de ahora, según el Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades y participantes económicos como "actor que incide en la transformación productiva del país" y bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Éstas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía e inscriptas en un registro mercantil para su funcionamiento.

Las firmas o talleres más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y las más grandes hasta 100; y en general se permitirán todas las actividades menos algunas reservadas como la edición de diarios o revistas, la educación o las ocupaciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones como arquitectos o abogados.

La norma especificó que estas Mpymes podrán ser además de privadas, estatales -por ejemplo, dependientes de una universidad o un ministerio- y mixtas.

"Es un buen documento, son viables (las medidas) en el sentido de que permiten formas no estatales que funcionaban, pero no estaban autorizadas", explicó a The Associated Press el economista cubano Omar Everleny Pérez. "La práctica demostrará si es suficiente para que el país cambie la orientación de sus estadísticas en términos de crecimiento económico... vamos a ver cómo se pronuncia la burocracia porque tengo dudas de que el Ministerio de Economía sea lo más ágil".