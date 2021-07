Cuba.- Después de las manifestaciones en distintos puntos de las calles de Cuba, algunas de las personas que fueron detenidas han sido sentenciadas a prisión domiciliaria, por delitos de menor gravedad.

Fui liberado el sábado por mediación de la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Norma Rodríguez que intercedió por mÍ. Me anunciaron una prisión domiciliaria, en mi casa, hasta la espera del resultado de la apelación", expresó a The Associated Press el artista Carlos González Acosta.