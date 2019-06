¡Cuidado! ¿Crees que el plumón es confiable para detectar billetes falsos?

Guanajuato.- El Banco de México informa que el plumón para detectar billetes falsos no son 100 por ciento confiables, por lo tanto, las personas no pueden rechazarlo si es que no pasa la prueba con este método.

Actualmente es común ver que en los comercios reciben tu billete y hacen la prueba de autenticidad a través de un plumón.

Estos plumones son fáciles de obtener, pues se venden en cualquier papelería o tienda departamental.

El marcador tiene una tinta especial que supuestamente detecta si se trata de papel moneda y en caso de que se marque es rechazado y considerado como falso.

Sin embargo, el Banco de México ha informado que este método no es confiable y que lo ideal es verificar todos los elementos de seguridad.

“Usar un plumón para verificar la autenticidad de los billetes no es confiable y, además, es una forma de maltratarlos”, informa el Banco de México.

En su portal de información BANXICO pone a disposición todos los elementos de seguridad de cada billete para que las personas puedan percatarse de forma directa si se trata de un billete falso o auténtico.

No obstante, el marcador es uno de los principales métodos que utilizan principalmente las personas que se dedican al comercio.

Por varias décadas los comerciantes han utilizado el plumón para detectar billetes falsos y si no pasa la prueba los rechazan e incluso ponen a disposición de las autoridades de seguridad a quienes los portan.