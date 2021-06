Sinaloa.- Las personas del mismo sexo ya se podrán casar ahora en Sinaloa.

El Pleno del Congreso avaló reformar el Código Familiar, luego de 23 votos a favor, aunque 17 se ausentaron.

En su intervención, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Karla de Lourdes Montero Alatorre, quien es abiertamente lesbiana, criticó los comentarios homofóbicos de algunos legisladores,

A ustedes no se les están quitando ningún derecho y no somos nadie para quitárselos a otros, en radiopasillo, en la prensa y en la pláticas con diputados he escuchado frases como 'mi religión no me lo permite, 'yo no soy homofóbico, pero eso no va conmigo,' 'Al rato se van a querer casar con un perro', y la más estúpida de todas 'Dios creo a Adan y Eva, y no a Adán y Esteban", expresó.