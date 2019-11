Dan históricas condenas a curas abusadores en Argentina

Argentina.- Con los brazos en alto y agitando las manos, una decena de exestudiantes de un colegio para sordos en Argentina expresaron el lunes su felicidad luego de que dos curas católicos que los sometieron a múltiples abusos sexuales fueron condenados en un juicio histórico.

¡Abajo la impunidad. Arriba la lucha de los sobrevivientes! ✊



Desde #NoMataras acompañamos y abrazamos a cada sobreviviente del #CasoProvolo en la lucha por justicia. pic.twitter.com/L1l8yxVDBO — No Mataras (@nomataras) November 25, 2019

Un tribunal penal de la provincia cordillerana de Mendoza, en el oeste del país, sentenció al sacerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de prisión y al cura argentino Horacio Corbacho a 45. La corte formada por tres jueces también condenó al laico argentino Armando Gómez a 18 años de cárcel.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Los exalumnos destacaron que haya sido en Argentina, la tierra del papa Francisco, donde Corradi, de 83 años, encontró por fin su castigo luego de que durante décadas lo rodearan las sospechas sobre delitos similares que habría cometido en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, en Italia.

#CasoProvolo cuarto intermedio p Kosaka Kumiko. A su salida, una mujer le gritó a la monja que "confiese" las vejaciones @elsolonline pic.twitter.com/h6qxhz1gwP — Emilia Agüero (@emiaguero7) May 9, 2017

Celebran histórica condena

Corradi, Corbacho, de 59 años, y Gómez, de 49, escucharon con gesto adusto el fallo dictado por el tribunal de la ciudad de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires, mientras eran observados por sus víctimas, exalumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

El veredicto, que puede ser apelado, se dio a conocer después de un juicio que duró más de tres meses y en el que se comprobaron 20 hechos de abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos, entonces menores de edad. El colegio ha sido clausurado.

AHORA Ingresa a la sala de juicio uno de los curas acusados, Nicola Corradi (82)

Cobertura @denia_gomez



Caso Próvolo: comienza el juicio por los abusos sexuales en el instituto de Luján de Cuyo



Más información : https://t.co/yi8ym3VWp2 pic.twitter.com/83DquAOyrF — Sitio Andino (@sitioandinomza) August 5, 2019

Después de escuchar la sentencia, las víctimas fueron a uno de los vestíbulos del edificio donde el tribunal tiene su sede y manifestaron su alegría saltando y alzando los brazos, como si estuvieran aplaudiendo. También se abrazaron a los fiscales que investigaron las denuncias.

Una joven que no se quiso identificar y que fue una de las primeras denunciantes dijo a The Associated Press con los ojos llenos de lágrimas que lloraba de felicidad “por todo este esfuerzo” y que se sentía “en paz y tranquila”. También criticó al Papa Francisco porque “nunca se interesó por nosotros”.

Sobre estos casos que se denunciaron masivamente en 2016 generando un terremoto en Argentina, Francisco no ha hecho comentarios públicos.

Si, Monseñor Aguer encubrió al cura violador de niños sordomudos Nicola Corradi. Aunque ahora diga que no sabía nada. pic.twitter.com/7aemkvJ0ZK — #NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA �� (@mis2centavos2) January 4, 2017

El escándalo se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos abusos en Verona sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

El Arzobispado de Mendoza difundió un comunicado en el que trasmitió su “solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones” y dijo sentirse desafiado “a seguir trabajando para evitar que estas situaciones se repitan”.

La institución ha sido cuestionada por los sordos del Próvolo de Mendoza, que afirmaron no sentirse protegidos por la Iglesia local y el Vaticano durante estos tres últimos años.

#CasoPróvolo

Así ingresaban los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y el administrativo Gómez en la última instancia del juicio, en la que se espera la sentencia por los casos de abuso sexual en el Instituto Próvolo. pic.twitter.com/VRo1tPz4SM — Agustina Navarro (@AguDelahaye) November 25, 2019

Según la estadounidense Anne Barrett Doyle, cofundadora de BishopAccountability.org, “la corte argentina ha dado a los niños traumatizados del Próvolo una medida de justicia que la Iglesia católica no les dio”.

El papa también debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable de estos niños.... Ignoraba las repetidas advertencias de que Corradi estaba en Argentina”, agregó a AP Barrett Doyle.

Sergio Salinas, vicepresidente de la organización querellante Xumek, celebró que el tribunal haya reconocido a las víctimas como tales y criticó que “la Iglesia católica tristemente ha sido cómplice de esto, tanto en su momento (cuando surgieron las denuncias) como ahora”.

En tanto, el fiscal Gustavo Stroppiana dijo con lágrimas en los ojos que “nada de esto puede producir alegría pero sí satisfacción porque se pudieron juzgar estos hechos que estaban silenciados durante años”.

Apuntó que, como católico, siente que lo ocurrido “tiene que servir para restituir todas las alarmas que sean necesarias y se dé especial atención a estos hechos para que no se repitan”.

Está previsto que el cura italiano siga bajo prisión domiciliaria por su avanzada edad mientras que Corbacho y Gómez permanecerán confinados en una cárcel de la capital mendocina.

Este es el primero de una serie de juicios a los que serán sometidos otros exintegrantes del colegio.