Dan prisión preventiva a presunto autor de masacre en Minatitlán

Minatitlán.- Esta mañana, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que Adrián "El Pelón" N., autor de la masacre en Minatitlán, fue condenado a prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

La semana pasada fue detenido "El Pelón", señalado de ser el autor material de la masacre en Minatitlán que dejó 13 muertos, entre ellos un niño de un año.

Fue detenido por otro delito

Sin embargo, la orden de aprehensión por la que se le detuvo no está directamente relacionada con este hecho, informó el portal López Doriga Digital.

En Directo | Conferencia de Prensa, estamos trabajando y dando resultados para las y los veracruzanos. https://t.co/cruaGf9NMQ — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 6 de mayo de 2019

El gobernador de Veracruz no dio detalles de cuál fue el delito por el que fue detenido, pero enfatizó que en cuanto lo arrestaron, se iniciaron operativos para evitar que fuer "rescatado" por cómplices.

García Jiménez añadió que un juez federal condenó a "El Pelón" a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones “para imputarle lo que corresponde”.

Así mismo, dijo que las cuentas que fueron congeladas por sospecharse que están relacionadas con la masacre de Minatitlán y el crimen organizado no pertenecen a empresarios, si no a personas que presentaron actividad bancaria sospechosa, como grandes retiros que no corresponden a lo que ganan en su trabajo.