Daña a comercios fallo en alimentos

CIUDAD DE MÉXICO 06-Aug-2020 .-La prohibición en la venta de alimentos preenvasados a menores de edad en Oaxaca, dañará a los pequeños negocios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la comercialización de estos productos, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En un comunicado afirmó que el País requiere una política pública integral de salud donde se incentive la actividad física, hábitos de vida saludable y se cuente con la información necesaria para la toma de decisiones.

Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado el día de hoy (miércoles) en el Congreso del Estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad. Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos", dijo el sector privado.