De ayudantes de AMLO ahora son jefes en el SAT 

CDMX.- Dos integrantes de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora son funcionarios de primer nivel del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin experiencia en temas fiscales, Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, fueron asesores y promotores del voto de Morena en las pasadas elecciones presidenciales, y después ambos fueron integrantes de la "Ayudantía" de AMLO.

Portugal estudió Ciencias Políticas en la UNAM, luego asesoró a Morena en el Congreso federal de 2015 a 2018, y hasta hace unos días acompañaba al Presidente a sus giras para atender las peticiones, recibir escritos y escuchar a los inconformes. Pero ahora será el Administrador Central de Servicios al Contribuyente del SAT.

En Presidencia ganaba al mes 46 mil 337 pesos netos. Ahora su sueldo se elevó a 92 mil 911 pesos netos.

El otro caso es el de Paloma Rachel Aguilar Correa, quien de ayudante del Presidente pasó a ser la Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.

Aguilar trabajó en el despacho "Torres y Blásquez" que asesoraba al senador priista y ex Gobernador de SLP, Teófilo Torres Corzo. Además, fue asesora parlamentaria del PRI en 2015 en el Congreso de San Luis Potosí, promotora de afiliación de Morena de 2016 a 2018 y candidata a diputada federal por Morena.

Aguilar ganaba al mes 46 mil 337 pesos netos por "procurar y asistir" a AMLO. Ahora sus ingresos netos son de 103 mil 837 pesos, sólo 8 mil menos que el Presidente, quien tiene un ingreso neto de 111 mil 900.

Estos dos casos se suman al de Ángel Carrizales López, quien en noviembre de 2019 fue nombrado titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea).

Previamente, el funcionario, que también trabajó para el Presidente, fue rechazado en cinco ocasiones por el Senado para ocupar un espacio en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, quienes eran miembros de su ayudantía, y sin tener experiencia fiscal, ahora laboran en el SAT.

Tienen mucha experiencia. ¿Y saben qué tienen? No conozco o no recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma, seguramente conozco también a Portugal pero no lo identifico, pero a Paloma sí. ¿Saben qué tiene Paloma? Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible, y eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el Gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos", dijo cuestionado sobre el nombramiento.