De la audiencia a su primera noche en prisión; así llegó Robles a Santa Martha

CDMX.- Han pasado más de 10 horas. Frente a ella estaban su hija Mariana, el juez, los fiscales, sus abogados y una torre de papel. Entonces, Rosario Robles fue directa al pedir que no la llevaran a prisión.

Tras enfrascarse en un diálogo tenso, áspero, violento con los fiscales, fue franca.

No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones de pesos para irme a vivir a Canadá.