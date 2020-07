De llevar a juicio a Peña Nieto, Calderón y Fox, votaría en contra: AMLO

CDMX.- Se manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de juzgar a los expresidentes de México como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Explicó López Obrador que “no hay que anclarnos en el pasado, sino dar un paso hacia adelante", señalando su postura política de no llevar a juicio a sus antecesores.

El Presidente indicó sobre el juicio al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción y lavado de dinero que “a partir de lo que dé a conocer Emilio Lozoya en calidad de ‘testigo colaborador’, sabríamos quiénes están involucrados y hasta dónde llega (la red de corrupción”.



Antes todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba, porque no se informaba al pueblo. Entonces buscando no violar el debido proceso, la recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe”, concluyó.