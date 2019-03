Decreta Guaidó no enviar más petróleo a Cuba

Caracas.- Juan Guaidó, auto declarado presidente interino de Venezuela, decretó el cese de envíos de petróleo del Gobierno de Nicolás Maduro para Cuba, y para ello solicita el apoyo de la comunidad internacional, que le ha dado su reconocimiento.

Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (...), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida", dijo Guaidó en medio de una sesión legislativa de emergencia el jueves.