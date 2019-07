'¡Déjenme ver a mi bebé!' Grita mamá de ladrón asesinado

CDMX.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que la mamá de un ladrón, se encuentra sentada en una jardinera afuera de un edificio, mientras llora desconsolada pidiendo ver el cuerpo de su hijo.

En la cuenta de Twitter de la periodista Azucena Uresti, se publicó un clip de una duración de 35 segundos, en donde se puede ver a una madre llorando desconsolada pidiendo ver a su hijo.

Su hijo, de quien se desconoce la identidad y su edad, había intentado asaltar a una persona que acababa de retirar 170 mil pesos de un banco.

El joven falleció a causa de disparos por arma de fuego, en el mismo estacionamiento donde pretendía llevar a cabo el robo.

Déjenme ver a mi hijo, por favor, diles que me dejen ver a mi hijo, déjenme verlo, eso no me lo pueden negar, se los pido por favor", exclama la madre, que al parecer se encontraba acompañada de un familiar.