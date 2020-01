Demócratas piden a republicanos condenar al “corrupto” Trump

Washington.- Los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron el miércoles con sus maratónicos argumentos de apertura en el juicio político contra el presidente Donald Trump, en los que hicieron un llamado a los republicanos escépticos a unírseles para destituir al mandatario y “proteger nuestra democracia”.

Los abogados de Trump se sentaron a la espera de su turno, mientras el presidente criticaba el procedimiento a la distancia, amenazando burlonamente con enfrentarse a los demócratas al “sentarse en la primera fila y ver fijamente sus rostros corruptos”.

El reto que enfrentan los fiscales de la cámara baja está claro. Los demócratas cuentan con 24 horas durante los próximos tres días para presentar los cargos en contra de Trump, intentando persuadir no sólo a los inquietos senadores que permanecen sentados en silencio dentro del recinto, sino al público estadounidense que se encuentra profundamente dividido en torno al presidente y el proceso que enfrenta, en un año electoral.

El demócrata Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, delineó lo que los demócratas describieron como el “corrupto plan” del presidente para abusar de su autoridad presidencial y posteriormente obstruir la investigación del Congreso. Llamó a los senadores a no ver la política del procedimiento desde una postura “cínica”, pidiéndoles enfocarse en la intención de los fundadores del país que presentaron el recurso del juicio político.

En los próximos días, les presentaremos a ustedes, y al pueblo estadounidense, la extensa evidencia que se recabó durante la investigación en la Cámara de Representantes sobre el abuso de autoridad del presidente”, dijo Schiff, de pie ante el Senado. “Escucharán testimonios al mismo tiempo que el pueblo estadounidense. Eso, si ustedes lo permiten”.

Los procedimientos se llevan a cabo al inicio de un año electoral y hay pocos indicios de que los republicanos estén interesados en citar a más testigos o de querer llegar más allá de una evaluación acelerada antes de votar los cargos relacionados con las interacciones de Trump con Ucrania.

Un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que el público está ligeramente más inclinado a que el Senado condene y destituya a Trump, un 45%, por 40% que dice que debería ser absuelto. Pero un gran porcentaje, el 14%, señalan que no saben lo suficiente al respecto para formarse una opinión.