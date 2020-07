Denuncia profesora despido por transfobia en la Universidad La Salle

CDMX.- Después de iniciar su transición de hombre a mujer en 2017, el pasado miércoles 27 fue un día especial para Daniela Muñoz Jiménez, ese día recibió el último documento que acredita su identidad femenina: su pasaporte.

Pero se vio opacada la felicidad que implicaba la culminación de tres años de cambios físicos y legales, pues tres días después recibió una llamada por parte de su jefa, Haidé Negretti Rodríguez, coordinadora del Centro de Impulso y Vida Estudiantil (CIVE) de la Universidad La Salle, quien le notificó que ya no era requerida como docente para el ciclo escolar por iniciar en agosto próximo. Era el último día del “mes del orgullo” por la diversidad.

Según dijo Daniela en entrevista, el argumento que le dieron fue que sólo tenía una clase y al haberse reducido la matrícula de alumnos a causa de la pandemia, la institución había decidido “eliminar” a los maestros que menos clases tenían.

Pero no siempre fue así. Hace cinco años, cuando fue contratada por primera vez tenía al menos cuatro grupos a su cargo, daba dos talleres e impartía seminarios. “Todo iba muy bien siendo Daniel, teniendo la imagen y la identidad de hombre”.

Dijo, sin embargo, que decidió transicionar dos años después de haber ingresado a la planta docente, y todo cambió.

Comentó que un día, en la entrada del campus Benjamín Franklin se le acercó “el hermano actual en curso de la Universidad La Salle”, es decir, el rector Enrique Alejandro González Álvarez, y le dijo que no le gustaba su imagen.

Me dijo que esa no era la imagen de un doctor. Mi imagen de recién transicionada, a eso se refería.

Relata Daniela –quien es médico general y cuenta con una maestría en Filosofía Social por la Universidad La Salle– que a partir de ese incidente empezaron a quitarle grupos o darle los que tenían menos alumnos hasta que finalmente un semestre ya no le dieron grupos, tampoco le dijeron que había sido despedida y no le dieron liquidación alguna.

Posteriormente acudió al área de Capital Humano, donde 15 minutos después de una charla le dijeron que ya tenía grupos y le pidieron “de favor” que tomara eso como “un malentendido” y olvidara lo de la discriminación.

Decidió la profesora interponer una denuncia ante la Conapred y la Copred pero su intento no tuvo eco porque no hubo cambio alguno. Siguió sufriendo discriminación en su alma mater de diversas maneras, pero la que más le afectó fue que solamente le daban un grupo y con pocos alumnos.

La finalidad, dice, era “ocultarme, invisibilizarme, por órdenes directas del rector”, el doctor Enrique Alejandro González Álvarez. Eso fue lo que le confesaron sus jefas directas, Haidé Negretti y Rocío Martínez.

Me acerqué con ellas un día y les pregunté por qué seguían discriminándome, ocultándome, invisibilizándome y me dijeron que teníamos que ir poco a poco y que no podían mostrar mi imagen tan rápido, que no era lo indicado”.