Denuncian a Diputada de Morena por ‘dar charolazo’ para evitar infracción

CDMX.- Una nueva “lady” se viralizó en redes sociales como “Lady Charola”. Se trata de la diputada de Morena, Juana Carillo Luna, quien quiso usar la identificación de su cargo para evitar una infracción.

Circula en redes sociales un video en el que presuntamente la diputada fue detenida por violar el “No circula” en la Ciudad de México este fin de semana.

En el video se puede ver cómo muestra su identificación como diputada a la agente de tránsito que la detuvo para evadir la infracción.

Ya sé, pero yo sí circulo mire, vea mi cajuela. Respeten al ciudadano ya dejen de estar haciendo esto”, exige la mujer del video, que lleva el rostro cubierto con un cubrebocas.

Exigen su destitución

Al hacerse viral, cientos de internautas exigieron una sanción contra la diputada por intentar usar su cargo para evitar una sanción e incluso hubo quienes exigieron que sea destituida de su cargo.

Por su parte, la propia diputada compartió en video en sus redes sociales, denunciando una presunta agresión de parte de la agente que la detuvo.

“¡Ya estamos fastidiados! ahora me tocó a mí. No es posible que a estas alturas en #Cuautitlán sigamos teniendo a esta policía. Hoy me encontraba repartiendo apoyos a las personas más vulnerables cuando, fui agredida por un elemento de tránsito, que de manera arbitraria increpó mis acciones. Le pido al Presidente @arieljuarez.morena que ponga orden, porque yo, como una más de los cuautitlenses somo víctimas de los abusos de la policía”, escribió la legisladora en su Facebook.

