Estados Unidos.- Jonah Handler, un adolescente que fue de los primeros sacados de los escombros cuando un edificio se derrumbó, buscaba a su madre desesperadamente cuando fue rescatado.

El pasado 24 de junio se informó del derrumbe de un edificio departamental ubicado en la zona de Surf Side, cerca de Miami Beach, Estados Unidos.

Tras el colapso, decenas de elementos de varias corporaciones llegaron al lugar, siendo el equipo de Bomberos de Miami los primeros en llegar y comenzar a rescatar a quienes habían quedado atrapados entre los escombros.

Uno de los primeros fue Jonah de 15 años, quien había sido escuchado por un transeúnte llamado Nicholas Balboa que pidió ayuda a los rescatistas.

Balboa contó al medio Fox News que estaba paseando a su perro cuando el edificio se derrumbó y escuchó al adolescente gritar pidiendo ayuda.

Balboa expresó que lo primero que vio fue que el adolescente estaba sacando la mano de los escombros.

Decía: 'Por favor, no me dejes, no me dejes, no me dejes'. Entonces le dije: 'Estamos aquí. No te dejaremos. Fue entonces cuando traté de hacer una señal a los oficiales de policía y bomberos para que se acercaran”, expresó Balboa.