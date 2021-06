Apenas unas semanas antes del derrumbe de un edificio de apartamentos de Miami, Jean Wodnicki, presidenta del condominio Champlain Towers South, advirtió a través de una carta que los problemas estructurales hallados durante una inspección en 2018 habían "empeorado significativamente", de modo que los propietarios debían pagar una suma millonaria para arreglarlos.

La misiva enviada el 9 de abril dejó entrever un debate sobre los arreglos y la resistencia de algunos dueños en invertir en obras importantes que costarían al menos 15.5 millones de dólares.

"Muchas de estas obras pudieron haberse hecho o planeado hace años. Pero aquí es donde estamos ahora", declararon en la carta.

El debilitamiento del concreto incrementó costos de reparación

Wodnicki señaló que los costos habían aumentado desde que la empresa de ingeniería Morabito Consultants reportó por primera vez en octubre de 2018 problemas por debilitamiento de concreto, y predijo que si las reparaciones seguían postergándose, los costos aumentarían.

"De hecho, los daños visibles como en el estacionamiento han empeorado considerablemente desde la primera inspección", escribió Wodnicki. "El deterioro del concreto está acelerando".

"Es imposible conocer la gravedad de los daños en las varillas de refuerzo hasta que se abra el hormigón. A menudo el daño es más extenso de lo que se puede determinar por una inspección de la superficie", añadió.

Causa del derrumbe sigue sin ser identificada

Poco más de dos meses después y con las obras aún pendientes, el edificio de 12 pisos Champlain Towers South en Surfside se desplomó el jueves pasado. Aunque los problemas estructurales de la inspección de 2018 han sido objeto de un intenso escrutinio, no se ha identificado ninguna causa definitiva del colapso que ha dejado 12 personas muertas y 149 desaparecidas.

El reporte de Morabito se centró en la terraza de la piscina, que tenía una falla de impermeabilización, al no colocar el material en un ángulo para facilitar el drenaje. Eso amenazaba no sólo la losa de hormigón bajo la piscina, sino también otras zonas estructurales de concreto.

La inspección fue parte inicial de un proceso requerido por el condado de Miami-Dade para que todos los edificios que cumplan 40 años se sometan a una recertificación, el cual incluiría cualquier reparación necesaria. Champlain Towers South se terminó de construir en 1981.

Una excavadora tira de un posible bote de migrantes que llegó a la costa en Surfside, Florida, mientras los equipos de búsqueda y rescate buscan sobrevivientes en el condominio colapsado. /Foto: AP

La reparación total costaría 16.2 millones de dólares

Un mes después de que Morabito presentó sus hallazgos en 2018, un funcionario de construcción de Surfside les aseguró a los miembros de la junta que el inmueble se encontraba en "muy buen estado", de acuerdo con minutas de la reunión.

La asociación de condóminos fijó el costo total de reparación y restauración en 16.2 millones de dólares, tomando en cuenta elementos añadidos desde la inspección de Morabito de 2018, que se sufragaría en parte con unos 707,000 dólares que la asociación tenía en efectivo. Eso dejó a los propietarios con una cuenta de 15.5 millones de dólares, con cuotas que iban desde los 80,000 dólares para los dueños de apartamentos de un dormitorio hasta más de 300,000 dólares para los propietarios de penthouse.

"Para los que creen que la cotización es muy alta, esto muestra que en realidad estamos subestimando un poco, según las cotizaciones", escribió Wodnicki.

Vecinos se quejaron del alto costo de reparación

La carta también muestra que, en abril, aún se discutían las cotizaciones para las principales obras de concreto e impermeabilización. El plan era abrir esas cotizaciones el 8 de junio, pero los documentos publicados hasta la fecha no especifican si eso ocurrió.

El costo de las reparaciones fue un gran tema de conversación entre los residentes.



"Muchos se quejaban, sobre todo las personas mayores que vivían allí", dijo una propietaria, Rosalia Cordaro, quien se encontraba en Nueva York cuando colapsó el edificio.

"Era mucho dinero. Yo me estaba quejando".



Con información de AP