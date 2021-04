Colectivo denuncia que 8 de cada 10 recetas no fueron surtidas por desabasto de medicinas

Ciudad de México.- 8 de cada 10 recetas médicas no fueron surtidas de manera efectiva por el desabasto de medicamentos.

Según informó el Colectivo Cero Desabasto por medio del Informe de Transparencia en Salud 2019-2020, en el 2020 dieciséis millones recetas no se surtieron de manera efectiva.

Vemos como hay un aumento muy importante en el número de recetas no surtidas, llegando a un pico importante en enero, donde 2 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente por el IMSS, y si juntamos todas las recetas no surtidas de 2020 llegamos a casi 16 millones de recetas, que es tres veces el número de recetas no surtidas en 2019", lamentó Andrés Castañeda, miembro de esta organización, durante la presentación del informe.