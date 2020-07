Desaira Trudeau reunión con AMLO y Trump

CDMX.- Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a la reunión en Estados Unidos por el inicio del T-MEC y que hablará telefónicamente con él.

Ayer me informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que quiere hablar conmigo, una conversación telefónica (...) tengo esta entrevista con el Primer Ministro Trudeau de Canadá, él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según informaron.

No sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar, vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy", señaló en conferencia.