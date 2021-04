Jalisco.- Familia de Irasema Dinora Rodríguez de la Garza, alertó sobre su desaparición desde el pasado jueves, la mujer había acompañado a un amigo a un terreno.

Según comentó el hermano de Irasema al medio Reforma, la abogada de profesión, acudió a un terreno ubicado en la colonia 12 de Diciembre en Guadalajara, Jalisco, acompañada de J. Trinidad Torres, de 61 años, identificado como amigo de Irasema e Isidro Loza Peña, de 60, un cliente que también fue reportado como desaparecido.

El objetivo de la visita al lugar era para demostrar a terceras personas que el terreno pertenecía a Isidro Loza.

El hermano de Irasema denunció ante el mismo medio que desde el jueves no ha visto ningún avance en la búsqueda de su hermana y que incluso no han revisado los videos de la cámara de seguridad.

No han hecho la carpeta correcta, yo el día de hoy (domingo) he estado moviéndome para dejar unos datos. Hay una cámara de seguridad ahí exactamente en la esquina donde pasaron las cosas, tanto tiempo y no han podido revisar el video, ya es demasiado extraño", expresó.