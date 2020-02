Desarman a policías de San Juan de los Lagos; indagan si tienen vínculos con delincuentes

San Juan de los Lagos, Jalisco.- El Gobierno de Jalisco desarmó a los policías de San Juan de los Lagos para indagar si tienen vínculos con delincuentes.

El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, informó de las facultades para realizar el desarme.

Se tomó la decisión de intervenir hoy a las 7 de la mañana a la policía municipal de San Juan de los Lagos", indicó.

Tamez Guajardo señaló "se ha mantenido alejada de su compromiso de proteger a la ciudadanía además de que existen fundadas sospechas de que existen vínculos inadecuados".

Más tarde, el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco, informó que ni el comisario Hugo Armando Martínez Zacarías ni su segundo al mando se han presentado.

Explicó que desconoce los motivos, por el momento no es prófugo de la justicia porque no se le imputa algún delito, sin embargo, si en 24 horas no se presenta podría ser destituido e iniciarse diversos prodecimientos.



