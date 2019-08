Descarta AMLO presiones en renuncia de titular de ASEA

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo ninguna presión para que renunciara Luis Vera Morales a su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

"No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos, para nada. Deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, y como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el tren maya. Ya hablamos de eso", comentó.

El titular del ejecutivo federal detalló que Vera Morales no le entregó su renuncia y al ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Víctor Toledo Manzur, es la dependencia que recibió la denuncia.

"Eso depende del secretario de Medio Ambiente, de Víctor Manuel Toledo, que es una gente íntegra, además de ser una eminencia en la materia, que es de los que más sabe, no de los famosos, sino que realmente sabe de la materia, de la materia de la ecología, del medio ambiente, además de eso, de ser un profesional, un hombre inteligente, es honesto y de él depende este asunto", dijo.

Aún no se sabe porqué renunció

La tarde del jueves Luis Vera Morales presentó a la Semarnat su renuncia a su cargo en la ASEA, los motivos de su decisión se desconocen.

La ASEA es un organismo desconcentrado de la Semarnat que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.

El pasado lunes 12 de agosto la ASEA emitió su autorización condicionada para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, entre las condiciones que impuso al proyecto es la implementación de un plan de conservación de flora y fauna.

La ASEA será la encargada de vigilar que Petróleos Mexicanos (Pemex) cumpla con las condiciones impuestas por la Agencia para la protección de la biodivesidad de la zona.