Descarta AMLO rescate de aerolíneas

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su Gobierno vaya a rescatar aerolíneas como Interjet.

La aerolínea dejó de operar desde el 11 de diciembre pasado por problemas financieros y porque no pagó la póliza de seguro de sus aeronaves, de acuerdo con empleados.

Según la programación de vuelos de la compañía, Interjet reactivaría operaciones hasta el próximo mes.

Debe de comprenderse que el Gobierno no puede estar rescatando empresas, eso es lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que ojalá los dueños de Interjet decidan rescatar a la empresa.

López Obrador agregó que existen otras aerolíneas que han operado bien pese a la pandemia y destacó a Viva Aerobús.

Hay, afortunadamente, empresas de aviación que están operando bien. Tengo información de que no tiene problemas económicos financieros una empresa que es bastante accesible por sus costos, sus tarifas, que se llama Viva Aerobús; ahora no me van a cobrar ya el pasaje después que estoy haciéndole la publicidad".