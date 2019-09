Descartan caso de sarampión en León

León.- No era sarampión el caso que se había registrado en León en la colonia Brisas del Campestre, informó el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Así lo dio a conocer esta mañana cuando señaló que recibió la noticia de que la información que correspondía a dicho caso se bajó de la plataforma de la Secretaría de Salud Federal.

Me acaba de llegar una notificación de que se desestima el caso de sarampión que habían publicado de León, si revisan hoy la plataforma federal nosotros hicimos la investigación e hicimos llegar todos los elementos y ahora resulta que no era sarampión.

En este contexto, el funcionario estatal hizo hincapié en que no se debe bajar la guardia en la vigilancia epidemiológica debido a que hay 17 casos confirmados de sarampión en el país, por lo que el riesgo es latente mientras no exista la vacuna contra la enfermedad.

Yo tenía la certeza de que nuestros esquemas de vacunación son muy buenos, yo todavía no tenía elementos y si me hubieran hecho caso, pues no hubiera salido la noticia, entonces al publicarlo la Federación lo toma como un caso sospechoso, pero alguien lo puso en la lista de los confirmados", apuntó.