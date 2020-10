Descartan cierre total en frontera México-EU por aumento de contagios de Covid-19

CDMX.- Descartó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cierre total en frontera con Estados Unidos ante incremento de casos de Covid-19.

México no va a optar por un cierre imperativo, eso tendría muchas consecuencias, y eso también aplica para la frontera, un cierre imperativo implicaría que no pudieran entrar y eso podría causar un daño enorme", dijo durante la conferencia matutina junto al presidente López Obrador.

Sí se hacen las recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las actividades que no sean esenciales no se lleven a cabo pero no estamos previendo un cierre total de actividades porque el impacto podría ser muy grave".