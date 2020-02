Descartan suspensión de clases por coronavirus

México.- Tras confirmarse la presencia del coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que no hay necesidad por el momento de suspender clases en las escuelas.

"No hay indicación para cerrar escuelas, trabajo o tener ausencias de forma generalizada. Estamos en escenario 1, se calculan pocas decenas de casos que podría haber alrededor de las personas confirmadas", dijo López-Gatell este viernes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Esto mismo fue confirmado por el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Durante su vista a Monterrey, el titular de la SEP informó que se encuentran en constante comunicación con la Secretaría de Salud para tomar las precauciones necesarias.

Entre las medidas de precaución para evitar contagios están:

Lavarse las manos a profundidad y frecuentemente

Taparse la boca con el antebrazo al estornudar y toser

Evitar escupir en la calle

Evitar saludar de mano, así como evitar los besos y abrazo

Descartan emergencia

Durante la primer conferencia nocturna que ofreció la Secretaría de Salud para informar de los avances del coronavirus en México, se informó que hasta el momento se han confirmado 3 casos de hombres de 35, 41 y 59 años, quienes tuvieron contacto con un contagiado en Italia.

"Esto no implica que se establezca como emergencia, queremos ser puntuales: no hay emergencia relacionada con la entrada de coronavirus a México. Revisamos nuestro plan de preparación y la evidencia sobre evaluación de riesgos a nivel global por los casos iniciales, y se determinó que esto no va a estar en un contexto de emergencia nacional ni de salud", aseveró el funcionario federal.

Hasta la noche de este viernes, se han descartado 37 casos sospechosos y tres siguen en investigación, dos de ellos en Guanajuato y uno en Durango.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!